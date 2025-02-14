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Женщина упала в шахту лифта московской многоэтажки

360.ru: в Москве спасли женщину, упавшую в шахту лифта
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hodim/Shutterstock/FOTODOM

В Москве женщина упала в шахту лифта многоэтажного дома по улице Электрозаводской. 45-летняя жительница рухнула со второго этажа и осталась в сознании, передает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и врачи скорой помощи. Пострадавшую достали из шахты при помощи альпинистского снаряжения и трехколенной лестницы. Женщина отделалась переломами руки и ноги, причины инцидента не уточняются.

До этого в Ленинградской области 60-летний рабочий получил тяжелые травмы после падения в шахту лифта. Происшествие случилось, когда мужчина выполнял провеску шахты грузового лифта для геодезической съемки под передачу под монтаж оборудования.

Ранее девушка-подросток упала в шахту лифта в Санкт-Петербурге и попала в больницу.

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