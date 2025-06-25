В Махачкале выросло количество пострадавших при падении лифта в шахту

Минздрав РД: пять человек пострадали в результате падения лифта в Махачкале

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате падения лифта в многоквартирном жилом доме в Редукторном поселке Махачкалы. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики Дагестан.

По его данным, трое пострадавших были доставлены в Городскую клиническую больницу, одна женщина — в Республиканскую клиническую больницу скорой медпомощи, ребенок — Детскую республиканскую клиническую больницу.

Врачи оценивают состояние пострадавших, как средней степени тяжести. Все пациенты получают необходимую медпомощь. Отмечается, что министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов держит на личном контроле вопрос лечения пострадавших.

Сегодня в Махачкале лифт рухнул с 13-го этажа дома по улице Гапцахская, 15 а. Следственное управление СК РФ по Дагестану организовало процессуальную проверку по данному инциденту. Ведомство сообщило, что пострадала одна женщина, при этом СМИ писали, что травмы получили мужчина и женщина с детьми.

В марте 2025 года, в этом же жилом комплексе произошел взрыв газа, в результате инцидента пострадали четыре человека. Травмы получили один мужчина и три женщины. Как было установлено ходе расследования причин взрыва — один из корпусов был построен с нарушениями: из 14-ти возведенных этажей законными оказались только девять. Здание не было введено в эксплуатацию. Несмотря на это, в нем жили люди, а также продавались квартиры.

Ранее женщина упала в шахту лифта московской многоэтажки.