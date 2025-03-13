В Госдуму внесли проект о противодействии угрозам распространения гостайны РФ

Проект поправок в Земельный и Градостроительный кодексы РФ, направленных на противодействие угрозам распространения гостайны, внесли в Госдуму. Об этом сообщил глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«В последнее время наблюдается повышенный интерес зарубежных разведок к объектам, имеющим ключевое значение для обороноспособности государства, предпринимаются попытки незаконного сбора сведений военного и экономического характера, а также в области науки и техники, отнесенных к государственной тайне», — отметил Пискарев.

В связи с этим, по его словам, требуется дополнить действующий перечень видов зон с особыми условиями использования территорий новым положением: «‎Специальная зона, устанавливаемая в связи с размещением объекта, на котором ведутся работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну».

Пискарев выразил мнение, что этот закон позволит российским властям учесть особенности использования гостайны фирмами и своевременно устанавливать соответствующие зоны вблизи таких объектов, чтобы предотвратить утечку данных.

В феврале Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила утечку секретных данных в Ивановской области. По данным ведомства, 37-летняя работница подведомственного УФСИН учреждения попыталась передать секретные данные постороннему лицу. В ФСБ напомнили, что за разглашение гостайны предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в Новосибирске сотрудники ФСБ предотвратили утечку гостайны.