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В Москве на ж/д станции произошла утечка серной кислоты

360.ru: на окраине Москвы протек вагон с серной кислотой
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Москве на железнодорожной станции Лосиноостровская протекла цистерна с серной кислотой. Как уточнил 360.ru источник в экстренных службах, речь идет о втором вагоне состава, на котором из-за нагрева аварийно сработал клапан избыточного давления.

После случившегося сотрудники профильных служб приняли решение охладить цистерну с кислотой, применив для этого пожарный поезд. Затем ее отправили на отдельный путь, при охлаждении клапан закрылся.

По данным пресс-службы Московской железной дороги, пострадавших нет, так как сам грузовой парк станции располагается на достаточно большом расстоянии от пассажирских путей и жилых районов. Никакой угрозы для жителей Москвы случившееся не представляет, ситуацию взяла под контроль железнодорожная экологическая лаборатория.

Напомним, до этого на железнодорожной станции Игумново в Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны грузового поезда. После этого вагон был оставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи. А еще раньше в Ижевске из-за жары также на железной дороге из цистерны через заливную горловину начала переливаться находящаяся в ней серная кислота. Предварительно, площадь разлива составила один квадратный метр. Пострадавших в ходе инцидента также не было.

Ранее петербурженка сожгла зубы, случайно выпив серную кислоту из бутылки.

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