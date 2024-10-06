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В российском регионе произошла утечка серной кислоты из цистерны на ж/д станции

ГЖД: утечка серной кислоты из цистерны произошла на ж/д в Нижегородской области

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Depositphotos

Утечка серной кислоты из цистерны произошла на железнодорожной станции Игумново в Нижегородской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (ГЖД).

В результате инцидента никто не пострадал, угрозы экологии нет.

«В 13:30 (совпадает с мск) на станции Игумново Горьковской железной дороги при осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда», — сказали в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Там уточнили, что после этого вагон был оставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи. Причины происшествия в данный момент устанавливаются. На движение других поездов инцидент не повлиял.

30 сентября сообщалось, что после взрыва на участке железной дороги в Самарской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело о диверсии.

О повреждении «островков безопасности» на железнодорожном мосту в районе города Кинель в Самарской области стало известно 28 сентября. В ФСБ исключили, что взрыв на участке железной дороги в Самарской области связан с атакой беспилотника.

Ранее появились кадры с места взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области.

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