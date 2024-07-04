Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из-за жары в Ижевске произошла утечка серной кислоты на железной дороге

В Ижевске из-за жары произошла утечка серной кислоты

close
100%
МЧС России

В Ижевске на железной дороге из-за жары произошла утечка серной кислоты. Об этом сообщает МЧС по региону.

По информации министерства, инцидент произошел на железной дороге на улице Голублева. Из-за высокой температуры воздуха из цистерны через заливную горловину начала переливаться находящаяся в ней серная кислота. Предварительно, площадь разлива составила один квадратный метр.

Сотрудники экстренных служб оперативно отреагировали и ликвидировали утечку. Цистерну охладили при помощи подачи водяных стволов. Установлением причин и обстоятельств произошедшего займутся следственные органы. В результате инцидента никто не пострадал.

«С целью мониторинга состояния окружающей среды на место происшествия направлены должностные лица Министерства природы и Роспотребнадзора Удмуртии», — сообщили в министерстве.

Ранее в Москве произошла утечка соляной кислоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами