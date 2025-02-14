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Петербурженка сожгла зубы, случайно выпив серную кислоту из бутылки

Mash: в Петербурге девушка сожгла зубы, случайно хлебнув серную кислоту
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Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В Петербурге местная жительница сожгла зубы, случайно отпив серную кислоту из бутылки у себя дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел, когда девушка решила попить воды из бутылки, которая стояла в специально отведенном месте для питьевой воды в доме. Отхлебнув, она ощутила сильное жжение и острую боль и сразу выплюнула жидкость. Она промыла рот и обратилась за медицинской помощью — врачи диагностировали у петербурженки кислотный некроз эмали и ожог рта 35-процентной серной кислотой.

Предварительно, серная кислота появилась в доме благодаря супругу пострадавшей, который является экс-доцентом института химии СПбГУ. По словам девушки, муж приносил в дом опасные химикаты не просто так. Она рассказала о случае, когда находила бутылку с такой же кислотой, а также вещество, которое можно использовать для создания взрывчаток, наркотиков и ядов. Пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее химик назвал кислоту, которой подмосковный маньяк обливал женщин.

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