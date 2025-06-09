В Госдуме заявили, что пассажиры поездов в КНДР смогут «прочувствовать» Россию

Возобновление железнодорожного пассажирского сообщения с КНДР направлено на развитие туризма, а не на логистику. Современные реалии диктуют потребность в ежедневных грузоперевозках, а не в редких, поэтому прямой маршрут не предназначен для таких целей, заявил «Газете.Ru» зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Козловский.

«Что касается железнодорожного пассажирского сообщения, то в первую очередь речь, вероятно, идет о развитии туристических потоков. Возможность проехать через всю Россию позволяет путешественникам воочию увидеть масштаб страны, познакомиться с ее природой, городами и разнообразием регионов — буквально «прочувствовать» территорию через окно поезда», — сказал он.

Козловский подчеркнул, что такой формат путешествия может быть интересен как иностранным туристам, так и самим россиянам, желающим открыть «новые уголки своей страны». Он отметил, что возобновление прямого маршрута не влияет на торговлю.

«Если говорить о торговле, особенно в контексте интернет-коммерции, то здесь важна высокая регулярность и скорость доставки. Современные реалии диктуют потребность в ежедневных грузоперевозках, а не в редких отправках с прицепными вагонами, особенно если речь идет о товарах из Кореи», — сказал депутат.

До этого стало известно, что Россия с 17 июня возобновляет прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном. Путь в одну сторону на поезде занимает примерно восемь дней. Сообщение между столицами было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем России прямые железнодорожные рейсы в КНДР.