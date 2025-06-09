На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что пассажиры поездов в КНДР смогут «прочувствовать» Россию

Депутат Козловский назвал развитие туризма основной целью ж/д сообщения с КНДР
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Возобновление железнодорожного пассажирского сообщения с КНДР направлено на развитие туризма, а не на логистику. Современные реалии диктуют потребность в ежедневных грузоперевозках, а не в редких, поэтому прямой маршрут не предназначен для таких целей, заявил «Газете.Ru» зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Козловский.

«Что касается железнодорожного пассажирского сообщения, то в первую очередь речь, вероятно, идет о развитии туристических потоков. Возможность проехать через всю Россию позволяет путешественникам воочию увидеть масштаб страны, познакомиться с ее природой, городами и разнообразием регионов — буквально «прочувствовать» территорию через окно поезда», — сказал он.

Козловский подчеркнул, что такой формат путешествия может быть интересен как иностранным туристам, так и самим россиянам, желающим открыть «новые уголки своей страны». Он отметил, что возобновление прямого маршрута не влияет на торговлю.

«Если говорить о торговле, особенно в контексте интернет-коммерции, то здесь важна высокая регулярность и скорость доставки. Современные реалии диктуют потребность в ежедневных грузоперевозках, а не в редких отправках с прицепными вагонами, особенно если речь идет о товарах из Кореи», — сказал депутат.

До этого стало известно, что Россия с 17 июня возобновляет прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном. Путь в одну сторону на поезде занимает примерно восемь дней. Сообщение между столицами было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем России прямые железнодорожные рейсы в КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами