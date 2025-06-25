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Украинский дрон атаковал машину в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль у поселка Октябрьский Белгородского района
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в районе поселка Октябрьский Белгородского района.

По информации главы региона, в результате атаки был ранен водитель. Мужчина был доставлен в Октябрьскую районную больницу с баротравмой и осколочными ранениями лица и рук. Там ему оказали медицинскую помощь. Для продолжения лечения пострадавшего транспортируют в городскую больницу №2 города Белгорода.

Как уточнил Гладков, транспортное средство было повреждено.

В ночь на 25 июня министерство обороны России сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над шестью регионами страны. В частности, над территорией Белгородской области были сбиты 13 беспилотников.

До этого российские средства ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ.

Ранее в Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал мужчина.

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