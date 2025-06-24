В Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал мужчина

В селе Белица Беловского района Курской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 29-летний местный житель. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«‎У него слепое осколочное ранение левой стопы, правой голени, правого коленного сустава, спины»‎, — сказано в сообщении.

Пострадавшему оказали необходимую медпомощь. Позже его доставят в Курскую областную больницу, рассказал Хинштейн.

Глава региона пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и напомнил жителям области о правилах безопасности, подчеркнув, что в приграничных районах еще крайне не безопасно.

24 июня в Белгородской области дрон ВСУ попал в автомобиль — в результате не выжил местный житель, а его жена получила травмы. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, украинский дрон нанес удар по автомобилю в селе Байцуры Борисовского района.

Ранее ВСУ за неделю повредили почти 20 вышек связи в Белгородской области.