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В Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал мужчина

Хинштейн: 29-летний житель села Белица получил травмы после удара дрона ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

В селе Белица Беловского района Курской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 29-летний местный житель. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«‎У него слепое осколочное ранение левой стопы, правой голени, правого коленного сустава, спины»‎, — сказано в сообщении.

Пострадавшему оказали необходимую медпомощь. Позже его доставят в Курскую областную больницу, рассказал Хинштейн.

Глава региона пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и напомнил жителям области о правилах безопасности, подчеркнув, что в приграничных районах еще крайне не безопасно.

24 июня в Белгородской области дрон ВСУ попал в автомобиль — в результате не выжил местный житель, а его жена получила травмы. Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, украинский дрон нанес удар по автомобилю в селе Байцуры Борисовского района.

Ранее ВСУ за неделю повредили почти 20 вышек связи в Белгородской области.

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