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В небе над Россией уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников

Минобороны: за три часа над регионами России сбили 18 украинских беспилотников
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В период с 13:00 до 16:05 мск семь БПЛА были сбиты над Воронежской областью, пять — над Ульяновской, два — над Пензенской, два — над Курской и по одному беспилотнику — над Белгородской и Саратовской областями.

По данным ведомства, в период с 8:05 до 12:50 по московскому времени средства ПВО уничтожили и перехватили 22 беспилотника в небе над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Саратовской и два — над Пензенской областью.

До этого было опубликовано видео дуэли российского дрона с беспилотником «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины. Вражеский БПЛА был обнаружен российскими военными в Херсонской области. Оператор БПЛА оценил обстановку и решил атаковать украинский беспилотный летательный аппарат. После этого российский дрон зашел на удобную траекторию и протаранил беспилотник противника.

Ранее в Британии заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты «Сапсан».

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