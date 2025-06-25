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Российские силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника

МО РФ: российские силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника над шестью регионами
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны России сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над шестью регионами страны.

Над территорией Белгородской области были сбиты 13 беспилотников, над республикой Татарстан — четыре БПЛА, над Ульяновской областью — два БПЛА, над территориями Саратовской, Брянской областей и территорией республики Крым было сбито по одному беспилотнику.

Атаки отражались в период с 21:15 до 22:40 по московскому времени.

До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ. В период с 13:00 до 16:05 мск семь БПЛА были сбиты над Воронежской областью, пять — над Ульяновской, два — над Пензенской, два — над Курской и по одному беспилотнику — над Белгородской и Саратовской областями.

Ранее было опубликовано видео дуэли российского дрона с беспилотником «Баба-Яга».

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