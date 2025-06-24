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Авиакомпания из ОАЭ возобновила полеты после удара Ирана по Катару

Авиакомпания Flydubai вернулась к обычному расписанию полетов
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Alexander Cornwell/Reuters

Авиакомпания из ОАЭ Flydubai возобновила полеты по обычному графику, которые были прерваны в результате удара Ирана по военной базе в Катаре. Об этом ТАСС сообщил представитель лоукостера.

«Запланированные на 24 июня рейсы возобновлены в соответствии с расписанием, однако из-за перегруженности воздушного пространства возможны некоторые задержки», — сказал представитель авиакомпании.

В Flydubai отметили, что ограничения на полеты в Иран, Ирак, Сирию и Санкт-Петербург продолжают действовать.

О приостановке полетов в эти направления компания заявила 21 июня. В лоукостере уточнили, что рейсы продолжаются по тем направлениям, где это «позволяют условия». Самолеты Flydubai не будут отправляться в Иран, Ирак, Израиль, Сирию и Санкт-Петербург до 30 июня.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы США. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу в Катаре.

Ранее компании из ОАЭ и Катара изменили расписание рейсов на фоне конфликта.

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