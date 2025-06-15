Израильская авиакомпания отменила все рейсы до 17 июня

Израильская авиакомпания El Al отменила все рейсы до 17 июня, при этом ограничения на вылеты в ряд городов, включая Москву, действуют до 23 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно решению органов безопасности, воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто для взлетов и посадок гражданских рейсов», — говорится в сообщении авиакомпании.

Там добавили, что в связи с этим все рейсы El Al отменяются до вторника, 17 июня включительно. Также до 23 июня отменены рейсы по следующим направлениям: Берлин, Тбилиси, Барселона, Батуми, Варшава, Мюнхен, Москва и ряду других крупных городов.

Власти Израиля закрыли воздушное пространство над страной 13 июня после объявления о начале операции против Ирана. Меры были приняты для обеспечения безопасности воздушного транспорта в регионе.

Операция Израиля получила название «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее грузинская авиакомпания отменила рейсы в Тель-Авив.