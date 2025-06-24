В России рухнули продажи билетов в Израиль

В России рухнул спрос на авиабилеты в Израиль — на 92% — на фоне эскалации конфликта между еврейским государством и Ираном. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.

Как отмечает «Слетать.ру», спрос на пакетные туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в период с 16 по 22 июня упал на 38% по сравнению с неделей ранее, в Египет — на 9,1%.

Генеральный директор министерства туризма Израиля Дани Шахар заявлял 7 июня, что к 2026 году туризм из России в Израиль вернется к допандемийному уровню. 12 июня сообщалось, что первый после пандемии прямой рейс, выполненный авиакомпанией Red Wings, прибыл из Москвы в курортный город Эйлат в Израиле.

Ранее в России опровергли сообщения о массовом спросе на туры в Иран.