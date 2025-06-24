На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рухнули продажи билетов в Израиль

«Коммерсантъ»: продажи билетов в Израиль из России упали на 92%
close
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

В России рухнул спрос на авиабилеты в Израиль — на 92% — на фоне эскалации конфликта между еврейским государством и Ираном. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.

Как отмечает «Слетать.ру», спрос на пакетные туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в период с 16 по 22 июня упал на 38% по сравнению с неделей ранее, в Египет — на 9,1%.

Генеральный директор министерства туризма Израиля Дани Шахар заявлял 7 июня, что к 2026 году туризм из России в Израиль вернется к допандемийному уровню. 12 июня сообщалось, что первый после пандемии прямой рейс, выполненный авиакомпанией Red Wings, прибыл из Москвы в курортный город Эйлат в Израиле.

Ранее в России опровергли сообщения о массовом спросе на туры в Иран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами