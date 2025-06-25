ОМОН обнаружил тайный бойцовский клуб в бывшем СИЗО «Кресты» в Петербурге

Mash: в Петербурге ОМОН прервал турнир по кулачному бою в бывшем СИЗО «Кресты»

В Санкт-Петербурге ОМОН ворвался в здание бывшего СИЗО «Кресты», которое находится на Арсенальной набережной, прервав проходивший там турнир по кулачному бою. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации канала, правоохранительные органы получили данные о том, что на территории бывшего СИЗО располагается тайный нелегальный бойцовский клуб. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Внутри здания они нашли установленный октагон и увидели ожидавших очереди и приглашения к бою участников турнира.

Бои остановили. Силовики запросили документы на проверку. Организаторы заявили, что турнир был согласован с федерацией бокса и все необходимые разрешения в порядке. В данный момент проходит проверка.

В феврале 2025 года «Газете.Ru» стало известно, что бывший следственный изолятор (СИЗО) «Кресты» продали на аукционе за 1,136 млрд руб. Бывший изолятор приобрела группа компаний «КВС».

Ранее в Москве мужчина случайно выронил пакетик с кокаином перед ОМОНом.