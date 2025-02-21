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Названа цена бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге

Бывшее СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге продали за 1,136 миллиарда рублей

Бывший следственный изолятор (СИЗО) «Кресты» в Санкт-Петербурге продали на аукционе за 1,136 млрд рублей. Об этом сообщили «Газете.Ru» в Дом.РФ.

«В торгах приняли участие две компании из Санкт-Петербурга. Конечная цена лота составила 1,136 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что договор купли-продажи между ДОМ.РФ и победителем аукциона будет заключен в течение пяти рабочих дней. По данным «78.ru», бывший изолятор приобрела группа компаний «КВС».

«Кресты» выставили на продажу в декабре прошло года. В составе лота: участки общей площадью 3,9 га, а также здания и сооружения общей площадью 41,2 тыс. кв. м. Часть из них входят в состав выявленного объекта культурного наследия.

Официальное название «Крестов» — СИЗО №1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В последние несколько лет тюрьма не использовалась по назначению. Тюремный комплекс был сооружен в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко.

В «Крестах» за все время их существования перебывали сотни тысяч человек — от карманников и бандитов до поэтов и генералов. За 125 лет сбежать из русской Бастилии смогли единицы, и то ненадолго. Корреспондент «Газеты.Ru» посетил заброшенную тюрьму, которая теперь ждет своего покупателя, и узнал, как из самой прогрессивной она стала самой пугающей.

Ранее сообщалось, что тюрьма «Кресты» может стать «многофункциональным центром».

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