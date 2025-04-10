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В Москве мужчина случайно выронил пакетик с кокаином перед ОМОНом

Пакетик с кокаином выпал из куртки москвича во время проверки документов

Москвич выронил пакетик с кокаином прямо на глазах у сотрудников ОМОНа. Об этом сообщает главноt управление Росгвардии по Москве.

Силовики остановили на улице группу молодых людей, явно находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Когда прохожих попросили предъявить документы, один из них начал рыться в карманах в поисках паспорта, в тот момент на асфальт и выпал небольшой сверток с белым порошкообразным веществом.

Мужчина не смог дать вразумительного ответа на вопрос о содержимом пакета, поэтому его доставили в ближайший отдел полиции. Оброненный им сверток изъяли и передали порошок на экспертизу, которая показала, что внутри находился кокаин 0,22 грамма.

Ранее в Петербурге женщина под наркотиками украла младенца и оставила его в подъезде.

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