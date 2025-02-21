Стал известен новый владелец бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге

Новым владельцем бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге стала группа компаний «КВС». Об этом сообщает 78.ru.

Победителем торгов стала группа компаний «КВС», на покупку бывшего изолятора также претендовал миллиардер Евгений Финкельштейн. Отмечается, что стоимость здания была оценена в сумму, превышающую миллиард рублей.

«Этот архитектурный объект, неразрывно связанный с историей Петербурга, пройдёт бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством, в котором прошлое и будущее соединятся в новом формате», — сообщили в «КВС».

Территорию бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге выставили на продажу в декабре 2024 года. На тот момент тюрьма уже не была действующей.

Решение о переносе СИЗО было принято еще в 2006 году, однако строить новый изолятор «Кресты-2» в Колпино закончили только в 2017 году. В декабре туда перевели всех заключенных.

Ранее с бывшего СИЗО «Кресты» пропала мемориальная доска Анне Ахматовой.