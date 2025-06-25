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СМИ сообщают о взрывах в районе воинской части в Забайкальском крае

Mash: взрывы раздаются в районе воинской части в Забайкалье
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Telegram-канал Mash

В районе воинской части в Забайкальском крае слышны взрывы, на территории начался пожар. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, столб дыма заметили в поселке Большая Тура.

«Как сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв, территория военного объекта оцеплена. Пожарные машины туда не пускают из-за повторной детонации», — сказано в сообщении.

Как уточнятся, пожар тушат с воздуха с помощью вертолетов. Взрывы происходят из-за остатков старых боеприпасов, которые не сдетонировали в 2014 году.

Тогда произошли взрывы боеприпасов на складах, расположенных около населенного пункта. В результате ЧП не удалось спасти десять человек, в том числе начальника склада, пишет региональный портал CHITA.RU.

22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. В Киржачском районе вводили режим чрезвычайной ситуации. Пострадали трое военных и один мирный житель. Глава региона Александр Авдеев позднее сообщил, что подачу воды, газа и тепла в населенных пунктах Владимирской области, находящихся в зоне ЧС, полностью восстановили.

Ранее в жилом доме на севере Москвы произошел взрыв.

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