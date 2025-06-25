Минюст наградил пранкеров Вована и Лексуса за борьбу с иноагентами

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), которые известны по розыгрышам первых лиц иностранных государств, получили высшую ведомственную награду Минюста России — медаль имени Анатолия Кони. Об этом сообщили сами пранкеры в Telegram-канале.

По из словам, награду им вручил министр юстиции Константин Чуйченко. В ведомстве отметили их вклад в разоблачение иностранных агентов.

Вован и Лексус поблагодарили ведомство за признание своей работы.

В мае пранкеры зарегистрировали товарный знак «Шоу Вована и Лексуса». Правообладателем выступило ООО «Бэйс медиа». Эта организация занимается производством кинофильмов, видеофильмов, а также телевизионных программ. По данным ведомства, заявку на регистрацию знака подали в марте 2024 года. Исключительное право действует до марта 2034-го.

В апреле Вован и Лексус рассказали о желании снять фильм о подготовке к пранкам над политиками Запада. По словам Кузнецова, это будет очень интересно, ведь зрители видят лишь итог их деятельности — сам разговор.

Ранее Вован и Лексус рассказали, что захотели разыграть украинских телефонных мошенников.