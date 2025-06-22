На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пранкеры Вован и Лексус захотели разыграть украинских телефонных мошенников

Вован и Лексус рассказали о планах вывести на чистую воду украинских мошенников
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пранкеры Вован и Лексус сообщили о планах вывести на чистую воду кураторов украинских телефонных мошенников среди украинских властей. Такие планы они анонсировали в интервью РИА Новости после участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Чтобы нам действительно подтвердили, что в принципе мы уже и так знаем, но сказали бы из своих уст, что это такая фаза — часть информационной и экономической войны против России», — обозначили свою цель шоумены.

По их словам, подготовку к пранку они намерены провести в сотрудничестве со Следственным комитетом России.

До этого РИА Новости сообщало, что методичка для украинских мошенников написана с ошибками.

По данным агентства, в разделе, посвященном способам отговорить человека от обращения в банк, приводятся цитаты о том, что там «трубку подымет непосредственно тот человек который заинтересован в том чтобы украсть у вас деньги» (орфография и пунктуация сохранены), следует из материала.

Помимо этого, по информации журналистов, начинающим мошенникам советуют «научится делать плавный перевод от угроз к обману».

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Шоу Вована и Лексуса».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами