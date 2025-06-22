Пранкеры Вован и Лексус захотели разыграть украинских телефонных мошенников

Вован и Лексус рассказали о планах вывести на чистую воду украинских мошенников

Пранкеры Вован и Лексус сообщили о планах вывести на чистую воду кураторов украинских телефонных мошенников среди украинских властей. Такие планы они анонсировали в интервью РИА Новости после участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Чтобы нам действительно подтвердили, что в принципе мы уже и так знаем, но сказали бы из своих уст, что это такая фаза — часть информационной и экономической войны против России», — обозначили свою цель шоумены.

По их словам, подготовку к пранку они намерены провести в сотрудничестве со Следственным комитетом России.

До этого РИА Новости сообщало, что методичка для украинских мошенников написана с ошибками.

По данным агентства, в разделе, посвященном способам отговорить человека от обращения в банк, приводятся цитаты о том, что там «трубку подымет непосредственно тот человек который заинтересован в том чтобы украсть у вас деньги» (орфография и пунктуация сохранены), следует из материала.

Помимо этого, по информации журналистов, начинающим мошенникам советуют «научится делать плавный перевод от угроз к обману».

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