Вован и Лексус хотят снять фильм о подготовке к пранкам над политиками Запада

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) намерены снять художественный фильм, посвященный тому, как блогеры готовятся к пранкам над политиками Запада. Об этом они заявили ТАСС в кулуарах II Молодежного форума «Россия и Запад: Глобальное противостояние. Вчера, сегодня, завтра» в Екатеринбурге.

«(Хотели бы – прим. ред.) снять художественный фильм, основанный на реальных событиях, на конкретных наших историях, звонках, случаях. Я думаю, будет очень интересно, потому что мы показываем лишь итог нашей деятельности — это сам разговор», — отметил Кузнецов.

С пранками, добавил блогер, связано «очень много частных историй», которые, считает Кузнецов, были бы интересны зрителям.

До этого экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась в нехватке финансирования со стороны США.

Кузнецов и Столяров вели диалог, представившись шахматистом и оппозиционером Гарри Каспаровым (признан в РФ иностранным агентом). От его имени они выразили готовность помочь финансово, а также попросили узнать для правительства США, в чем именно необходима поддержка. Зурабишвили призналась, что на данный момент для грузинского оппозиционного движения настал «критический момент».

Ранее в Грузии заявили, что Зурабишвили расколола оппозицию.