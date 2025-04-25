Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вован и Лексус хотят снять фильм о подготовке к пранкам над политиками Запада

Блогеры Вован и Лексус хотят снять фильм о процессе подготовки к пранкам
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) намерены снять художественный фильм, посвященный тому, как блогеры готовятся к пранкам над политиками Запада. Об этом они заявили ТАСС в кулуарах II Молодежного форума «Россия и Запад: Глобальное противостояние. Вчера, сегодня, завтра» в Екатеринбурге.

«(Хотели бы – прим. ред.) снять художественный фильм, основанный на реальных событиях, на конкретных наших историях, звонках, случаях. Я думаю, будет очень интересно, потому что мы показываем лишь итог нашей деятельности — это сам разговор», — отметил Кузнецов.

С пранками, добавил блогер, связано «очень много частных историй», которые, считает Кузнецов, были бы интересны зрителям.

До этого экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась в нехватке финансирования со стороны США.

Кузнецов и Столяров вели диалог, представившись шахматистом и оппозиционером Гарри Каспаровым (признан в РФ иностранным агентом). От его имени они выразили готовность помочь финансово, а также попросили узнать для правительства США, в чем именно необходима поддержка. Зурабишвили призналась, что на данный момент для грузинского оппозиционного движения настал «критический момент».

Ранее в Грузии заявили, что Зурабишвили расколола оппозицию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами