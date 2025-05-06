Пранкеры Вован и Лексус зарегистрировали товарный знак

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые известны по розыгрышам первых лиц иностранных государств, зарегистрировали товарный знак «Шоу Вована и Лексуса». Информация об этом появилась в электронной базе Роспатента, сообщает ТАСС.

Правообладателем выступает ООО «Бэйс медиа». Эта организация занимается производством кинофильмов, видеофильмов, а также телевизионных программ. По данным ведомства, заявку на регистрацию знака подали в марте 2024 года. Исключительное право действует до марта 2034-го.

Товарные знаки зарегистрированы по нескольким классам, которые касаются, в частности, игрушек, рекламы, одежды, образования, развлечений и юридических услуг.

В апреле Вован и Лексус рассказали о желании снять фильм о подготовке к пранкам над политиками Запада. По словам Кузнецова, это будет очень интересно, ведь зрители видят лишь итог их деятельности — сам разговор.

Ранее Вован и Лексус оценили возможности ИИ в сфере кинематографа.