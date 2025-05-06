Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пранкеры Вован и Лексус зарегистрировали товарный знак

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Шоу Вована и Лексуса»
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые известны по розыгрышам первых лиц иностранных государств, зарегистрировали товарный знак «Шоу Вована и Лексуса». Информация об этом появилась в электронной базе Роспатента, сообщает ТАСС.

Правообладателем выступает ООО «Бэйс медиа». Эта организация занимается производством кинофильмов, видеофильмов, а также телевизионных программ. По данным ведомства, заявку на регистрацию знака подали в марте 2024 года. Исключительное право действует до марта 2034-го.

Товарные знаки зарегистрированы по нескольким классам, которые касаются, в частности, игрушек, рекламы, одежды, образования, развлечений и юридических услуг.

В апреле Вован и Лексус рассказали о желании снять фильм о подготовке к пранкам над политиками Запада. По словам Кузнецова, это будет очень интересно, ведь зрители видят лишь итог их деятельности — сам разговор.

Ранее Вован и Лексус оценили возможности ИИ в сфере кинематографа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами