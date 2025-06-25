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Редактора Ura.ru Аллаярова оставили под стражей по делу о взятке

Свердловский суд не стал менять арест редактору Ura.ru Аллаярову
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Ирина Семенова/РИА Новости

Свердловский областной суд оставил под арестом редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Журналиста обвиняют в передаче взятки бывшему должностному лицу.

Судья отклонила апелляцию защиты и подтвердила решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о заключении Аллаярова под стражу.

Утром 5 июня в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге с обыском пришли силовики. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке — зашли в офис и изъяли у сотрудников СМИ технику. Троих сотрудников издания задержали. Журналисты жаловались, что в редакцию долго не пускали адвоката, а к главному редактору применили силу.

В итоге пока Аллаярова арестовали на два месяца по делу о даче взятки своему дяде, главе отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Вину редактор не признал.

Ранее в Ura.ru заявили, что опасаются за жизнь Аллаярова.

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