Депутаты призвали МВД ужесточить меры против родителей-мигрантов

В России необходимо строго наказывать родителей-мигрантов, дети которых систематически пропускают школьные уроки – вплоть до высылки из страны. С такой инициативой в МВД обратились представители партии «Новые люди» во главе с зампредом Сарданой Авксентьевой. По мнению депутатов, подобные меры необходимы на фоне растущей преступности среди мигрантов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Сегодня количество прогуливающих школу детей мигрантов достигает 50% — это вызывает большую обеспокоенность, отметила Авксентьева. По ее словам, из 80 тысяч детей мигрантов в столице в школу ходят лишь 25 тысяч человек.

«Массовое непосещение школ детьми мигрантов приводит к формированию этнических анклавов и росту числа правонарушений среди несовершеннолетних», — заключила парламентарий, призвав принять меры.

Напомним, по данным Рособрнадзора, более 3,6 тысячи иностранных граждан подали заявления на тестирование детей по русскому языку для зачисления в российские школы. При этом полный комплекс требований (подача документов и успешная сдача экзамена) выполнили лишь 7% участников. Фактически прошли тестирование 509 детей, из них 55% (270 человек) справились успешно, сдав экзамен, включающий в себя базовые модули: чтение, письмо, аудирование.

Сообщалось также, что с 1 января 2026 года экзамен по русскому языку для мигрантов будет проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий.

Ранее в Госдуме призвали запретить мигрантам приезжать в РФ с детьми.