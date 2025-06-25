Агент молдавской разведки рассказал, зачем приехал в Москву

Задержанный в Москве агент молдавской разведки признался на видео ФСБ, что прибыл в Россию по указанию спецслужб своей страны. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

По его словам, ему сообщили, что необходимо отправиться в Москву «для выполнения важных заданий».

Утром 25 июня ФСБ сообщила о задержании двух граждан Молдавии, действовавших по фальшивым документам. Установлено, что они прибыли в Россию от имени Службы информации и безопасности Молдавии — это местная разведка и контрразведка. Их задача, как уточнили в ведомстве, была направлена против безопасности Российской Федерации.

По решению суда оба подозреваемых арестованы. Расследование продолжается.

В апреле из России выдворили гражданина Молдавии Дмитрия Руснака из-за подозрений в шпионаже. В ФСБ уточнили, что он не прошел проверку на полиграфе после того, как попал в поле зрения службы. Выяснилось, что Руснак должен был втереться в доверие российских спецслужб и собрать данные о действиях властей РФ, спецслужб и их сотрудников.

Ранее в ДНР вынесли приговор шпиону, не успевшему сбежать на Украину.