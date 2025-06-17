В ДНР вынесли приговор шпиону, не успевшему сбежать на Украину

Верховный суд ДНР приговорил к 17 лет колонии украинского шпиона

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя Сергея Шияна, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Суд установил, что в ноябре 2022 года Шиян собрал данные о местах расположения огневых позиций подразделений Вооруженных сил (ВС) России на территории ДНР и передал их сотруднику главного управления разведки (ГУР) Украины. В генпрокуратуре уточнили, что эта информация могла использоваться против интересов РФ.

В декабре 2022 года Шиян попытался покинуть ДНР и уехать на Украину. Однако при пересечении российско-украинской границы в Белгородской области его задержали.

Шияна приговорил к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что обвинение запросило для фотографа из Перми Григория Скворцова 18 лет колонии. Сам фигурант уголовного дела о госизмене не признает свою вину.

По версии следствия, Скворцов купил снимки засекреченных объектов у знакомого писателя. Он собирался опубликовать материалы в СМИ, но не успел — его задержали силовики.

Фотограф заявил, что не знал, что материалы, которые легли в основу уголовного дела, составляют гостайну.

Ранее россиянин отправил донат на ВСУ и получил 13 лет колонии за госизмену.