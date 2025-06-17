На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР вынесли приговор шпиону, не успевшему сбежать на Украину

Верховный суд ДНР приговорил к 17 лет колонии украинского шпиона
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя Сергея Шияна, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Суд установил, что в ноябре 2022 года Шиян собрал данные о местах расположения огневых позиций подразделений Вооруженных сил (ВС) России на территории ДНР и передал их сотруднику главного управления разведки (ГУР) Украины. В генпрокуратуре уточнили, что эта информация могла использоваться против интересов РФ.

В декабре 2022 года Шиян попытался покинуть ДНР и уехать на Украину. Однако при пересечении российско-украинской границы в Белгородской области его задержали.

Шияна приговорил к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что обвинение запросило для фотографа из Перми Григория Скворцова 18 лет колонии. Сам фигурант уголовного дела о госизмене не признает свою вину.

По версии следствия, Скворцов купил снимки засекреченных объектов у знакомого писателя. Он собирался опубликовать материалы в СМИ, но не успел — его задержали силовики.

Фотограф заявил, что не знал, что материалы, которые легли в основу уголовного дела, составляют гостайну.

Ранее россиянин отправил донат на ВСУ и получил 13 лет колонии за госизмену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами