ФСБ выслала из России агента молдавской разведки

ФСБ выдворила из России агента разведки Молдавии, который шпионил за властями РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) выдворила из России агента разведки Молдавии, который шпионил за действиями российских властей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) — гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака», — сообщили в ЦОС.

Уточняется, что Руснак провалил проверку на полиграфе после того, как попал в поле зрения ФСБ — по поручению руководства в таком случае он должен был втереться в доверие российским спецслужбам. В ФСБ выяснили, что Руснак должен был собирать сведения о действиях российских властей, спецслужб и их сотрудниках.

До этого в Краснодарском крае задержали шпиона украинских спецслужб.

В отношении мужчины возбудили дело о госизмене. За предательство ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее жительницу Ялты обвинили в госизмене за денежный перевод из Дублина.