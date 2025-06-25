ФСБ сообщила о задержании в Москве двух молдавских разведчиков

ФСБ: в Москве поймали двух шпионов, прибывших в РФ по поддельным документам

В Москве сотрудники ФСБ задержали двух граждан Молдавии, подозреваемых в шпионской деятельности. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, подозреваемые прибыли в Россию под ложными документами, чтобы выполнить задания против безопасности страны, сообщили в службе.

Оба подозреваемых дали признательные показания. Суд уже отправил их под арест. В ФСБ подчеркнули, что задержанные работали на молдавские спецслужбы с целью нанесения вреда безопасности России.

В апреле из России выдворили гражданина Молдавии Дмитрия Руснака из-за подозрений в шпионаже. В ФСБ уточнили, что он не прошел проверку на полиграфе после того, как попал в поле зрения службы. Выяснилось, что Руснак должен был втереться в доверие российских спецслужб и собрать данные о действиях властей РФ, спецслужб и их сотрудников.

За сотрудничество, как уточнили в ФСБ, Руснаку помогали в реализации коммерческих проектов на Украине, включающих интересы компаний США по выращиванию семян.

Ранее в ДНР вынесли приговор шпиону, не успевшему сбежать на Украину.