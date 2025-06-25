В правительстве РФ считают, что вейпы запрещать не нужно

Правительство РФ считает, что вейпы запрещать не нужно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, передает РИА Новости.

«Мы сейчас находимся в точке, когда нужно принять решение по какому пути идти. Мы как Государственная дума считаем, что в нынешнем положении дел недостаточно. Правительство и его финансовый блок, в частности, считает, что вейпы запрещать не надо», — сказал он.

23 июня стало известно, что в Госдуму внесут пакет законопроектов, в рамках которых предлагается ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Авторами инициативы стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть еще больше: для физлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц — от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей», — говорил Миронов.

Ранее депутат Миронов предложил разрешить учителям отбирать вейпы у школьников.