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В правительстве РФ считают, что вейпы запрещать не нужно

Депутат Метелев: правительство считает, что вейпы запрещать не нужно
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Алексей Майшев/РИА Новости

Правительство РФ считает, что вейпы запрещать не нужно. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, передает РИА Новости.

«Мы сейчас находимся в точке, когда нужно принять решение по какому пути идти. Мы как Государственная дума считаем, что в нынешнем положении дел недостаточно. Правительство и его финансовый блок, в частности, считает, что вейпы запрещать не надо», — сказал он.

23 июня стало известно, что в Госдуму внесут пакет законопроектов, в рамках которых предлагается ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Авторами инициативы стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть еще больше: для физлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц — от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей», — говорил Миронов.

Ранее депутат Миронов предложил разрешить учителям отбирать вейпы у школьников.

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