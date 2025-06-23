«Какой толк ругать?»: в Госдуме предлагают разрешить учителям отбирать вейпы у школьников

У учителей должны быть полномочия отбирать у школьников сигареты и другую никотинсодержащую продукцию в случае, если их поймают за курением. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, подростки предпочитают вейпы из-за того, что их легко спрятать.

«На фоне снижения потребления традиционных сигарет в России увеличивается число граждан, использующих электронные сигареты и различные системы нагревания табака. В нашей стране ими уже пользуются около 4 млн человек. Немало среди них и подростков: курят, табаком не пахнет. Если же взрослые, учителя в школах их ловят, то подростки быстро прячут электронные сигареты в карман, и как будто бы не при делах. В июне наша фракция внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагаем наделить учителей полномочиями изымать у школьников сигареты и никотинсодержащую продукцию. По нынешним правилам, если учитель поймает школьника с сигаретой в руках, то он отобрать ничего не может. Нет у него таких прав, он может лишь принять дисциплинарные меры. Поругать, например, но какой с этого толк? Мы считаем, что у учителей должны быть реальные полномочия, и предлагаем решить эту проблему на уровне федерального закона», — сказал он.

Миронов добавил, что электронные сигареты наносят непоправимый вред здоровью, поэтому власти должны принимать меры в отношении табачных лавок, нарушающих запреты.

«Почему-то многие подростки уверены, что процесс курения электронных сигарет и испарителей пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам. Однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей. Врачи уже выделяют особое заболевание — вейпассоциированное повреждение легких, напоминающее по симптомам и проявлениям пневмонию. У курящих электронные сигареты, как и у обычных курящих, также формируется никотиновая зависимость. В 2023 году Госдума приняла закон, запрещающий выпускать в обращение никотинсодержащую продукцию с добавлением ароматизаторов, выкладывать ее на открытых витринах, продавать составными частями на ярмарках, выставках и дистанционным способом. Категорически нельзя продавать вейпы и электронные сигареты несовершеннолетним, но многие табачные лавки игнорируют этот и другие запреты, и поэтому нужно принимать меры», — добавил он.

Депутат уточнил, что новый законопроект о полном запрете продажи вейпов подразумевает штрафы до 50 тысяч рублей для продавцов табачных лавок и до миллиона рублей — для юрлиц.

«Для этого наша фракция внесла на рассмотрение Государственной Думы пакет законопроектов о введении полного запрета на продажу никотинсодержащей продукции и усилении административной ответственности за оптовую и розничную реализацию вейпов и электронных сигарет. Штрафовать нужно продавцов табачных лавок (на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей), директоров магазинов, юрлиц должен (от 500 тысяч до 1 млн рублей). За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним штрафы должны быть еще больше: для физлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц — от 1,5 млн до 2 млн рублей. Отмечу, что в 32 странах мира запрет на продажу никотинсодержащей продукции уже существует. Еще в 79 странах запрещено курить в общественных местах, рекламировать и стимулировать продажи любой никотинсодержащей продукции», — заключил он.

23 июня стало известно, что в Госдуму внесут пакет законопроектов, в рамках которых предлагается ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Авторами инициативы стали лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Ранее депутат Леонов не исключил подпольную продажу вейпов в России после их запрета.