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Правительство не поддержало проект о полном запрете вейпов

Кабмин РФ не поддержал проект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них
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Shutterstock

Правительство России не поддержало законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них. Об этом сообщило РИА Новости.

Проектом закона предлагалось установить запрет оптовой и розничной торговли никотином или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.

В отзыве правительства говорится, что вопрос установления запрета розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления уже рассматривался правительством в январе.

Замечания, изложенные в предыдущем заключении, сохраняют актуальность и в отношении нового законопроекта, поэтому позиция правительства не изменилась.

В феврале фракция КПРФ в Госдуме рекомендовала Минпросвещения организовать в школах цикл занятий «О вреде вейпов». Депутаты также предложили информировать учащихся о принятых законах по ограничению продажи соответствующих устройств.

Ранее врач рассказал о связи вейпов с инфекционными заболеваниями.

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