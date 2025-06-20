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В российском городе двухлетний мальчик потянулся за котом и выпал из окна

В Оренбурге двухлетний ребенок потянулся за котом и выпал из окна
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Shutterstock

В Оренбурге малолетний ребенок решил погладить кота и выпал из окна. Об этом со ссылкой на УМВД России по региону сообщает orenburg.kp.ru.

Предварительно, инцидент произошел, когда мать оставила двухлетнего мальчика без присмотра. Ребенок потянулся к коту, чтобы его погладить, однако в этот момент потерял равновесие и выпал из окна. В результате случившегося у малолетнего в больнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Сейчас сотрудники ПДН проводят проверку, выясняя обстоятельства произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов также проверят условия проживания и воспитания ребенка в семье.

До этого в Ленинградской области ребенок попал в реанимацию, выпав из окна второго этажа. В момент инцидента дома находилась 26-летняя мать, но она оставила ребенка на непродолжительное время.

Ранее четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил.

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