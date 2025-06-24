На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белорус, бросивший мальчика о пол в аэропорту, сам недавно стал отцом

360.ru: мужчина, бросивший ребенка о пол в Шереметьево, сам отец
close
МВД России

Мужчина, которого подозревают в нападении на двухлетнего ребенка в Шереметьево, является семьянином. Об этом рассказала его односельчанка в беседе с 360.ru.

По ее словам, у белоруса есть дочь, ей полтора года. При этом иностранец никогда не употреблял запрещенные вещества, не проявлял агрессию к окружающим и любил детей.

«Все время для семьи старался, зарабатывал, никогда не употреблял. Тут же деревня, было бы все слышно», – рассказала односельчанка.

Женщина шокирована тем, что ее сосед мог сделать подобное с ребенком.

«Я даже не верю, что он мог такое сделать», – поделилась она.

По данным управления СК по Подмосковью, в крови мужчины обнаружили наркотическое вещество. Известно, что в аэропорту он ждал пересадки на рейс в ближнее зарубежье.

Во время ожидания он, судя по видео, подошел к двухлетнему ребенку, поднял его и с силой ударил о пол. Затем по какой-то причине сел на пол, позже встал и ушел.

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии, он в коме. Напавшего тем временем задержали.

Ранее волгоградец ограбил пенсионерку, избив ее кувалдой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами