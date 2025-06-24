Белорус, бросивший мальчика о пол в аэропорту, сам недавно стал отцом

360.ru: мужчина, бросивший ребенка о пол в Шереметьево, сам отец

Мужчина, которого подозревают в нападении на двухлетнего ребенка в Шереметьево, является семьянином. Об этом рассказала его односельчанка в беседе с 360.ru.

По ее словам, у белоруса есть дочь, ей полтора года. При этом иностранец никогда не употреблял запрещенные вещества, не проявлял агрессию к окружающим и любил детей.

«Все время для семьи старался, зарабатывал, никогда не употреблял. Тут же деревня, было бы все слышно», – рассказала односельчанка.

Женщина шокирована тем, что ее сосед мог сделать подобное с ребенком.

«Я даже не верю, что он мог такое сделать», – поделилась она.

По данным управления СК по Подмосковью, в крови мужчины обнаружили наркотическое вещество. Известно, что в аэропорту он ждал пересадки на рейс в ближнее зарубежье.

Во время ожидания он, судя по видео, подошел к двухлетнему ребенку, поднял его и с силой ударил о пол. Затем по какой-то причине сел на пол, позже встал и ушел.

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии, он в коме. Напавшего тем временем задержали.

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