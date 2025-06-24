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В Воронежской области за день уничтожили более 40 беспилотников

Гусев: силы ПВО сбили более 40 БПЛА в 12 районах и округах Воронежской области
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РИА Новости

Силы противовоздушной обороны за день уничтожили более 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 12 районах и городских округах Воронежской области, а также у границ региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, в одном из округов обломки сбитых беспилотников повредили четыре автомобиля. Обошлось без пострадавших.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, предупредил Гусев.

По данным Минобороны РФ, в период с 13:00 до 19:50 по московскому времени над территорией Воронежской области были перехвачены и уничтожены 20 беспилотников.

В ночь на вторник беспилотник Вооруженных сил Украины повредил многоэтажный жилой дом в Красногорске Московской области. В одной из квартир начался пожар. Пострадали два человека, среди них — мужчина с осколочными ранениями. Кроме того, из здания эвакуировали около 100 человек, включая 30 детей. Следственный комитет России начал расследование.

Ранее на Западе заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты «Сапсан».

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