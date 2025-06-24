Российские силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника

Министерство обороны России сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над пятью регионами страны.

Над территорией Воронежской области были сбиты 13 беспилотников, над Белгородской областью — четыре БПЛА, над Саратовской областью — три БПЛА, над территориями Самарской области и Республики Татарстан было сбито по одному беспилотнику.

Атаки отражались в период с 16:10 до 19:50 по московскому времени.

До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ. В период с 13:00 до 16:05 мск семь БПЛА были сбиты над Воронежской областью, пять — над Ульяновской, два — над Пензенской, два — над Курской и по одному беспилотнику — над Белгородской и Саратовской областями.

Ранее было опубликовано видео дуэли российского дрона с беспилотником «Баба-Яга».