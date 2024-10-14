Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пациентка московской частной стоматологии умерла после удаления всех зубов

Shot: в Москве женщина умерла после удаления всех зубов в частной клинике

close
Варвара Гертье/РИА «Новости»

Жительница Подмосковья скончалась на следующий день после удаления всех зубов в частной стоматологии Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

59-летняя жительница Подмосковья обратилась в частную стоматологию «Менделеев» на Хорошевском шоссе. Женщина планировала установить импланты, ей удалили 32 зуба и отправили домой.

Спустя сутки россиянка почувствовала себя плохо, она пошла в ванную, где потеряла сознание. Муж пострадавшей вызвал скорую помощь, но спасти женщину медики не смогли. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, точную причину смерти устанавливают судмедэксперты. По одной из версий у женщины не выдержало сердце.

До этого сообщалось, что житель Подмосковья скончался после того, как пришел в стоматологию. 40-летний россиянин записался на лечение зубов, и вмешательство должно было проходить под общей анестезией. Стоматологи ввели пациента в медикаментозный сон, но в какой-то момент заметили, что жизненные показатели стали падать. Врачи попытались его реанимировать, но он умер прямо в стоматологическом кресле.

Ранее россиянка много лет жила с огромной иглой в зубе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами