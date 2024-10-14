Пациентка московской частной стоматологии умерла после удаления всех зубов

Жительница Подмосковья скончалась на следующий день после удаления всех зубов в частной стоматологии Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

59-летняя жительница Подмосковья обратилась в частную стоматологию «Менделеев» на Хорошевском шоссе. Женщина планировала установить импланты, ей удалили 32 зуба и отправили домой.

Спустя сутки россиянка почувствовала себя плохо, она пошла в ванную, где потеряла сознание. Муж пострадавшей вызвал скорую помощь, но спасти женщину медики не смогли. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, точную причину смерти устанавливают судмедэксперты. По одной из версий у женщины не выдержало сердце.

До этого сообщалось, что житель Подмосковья скончался после того, как пришел в стоматологию. 40-летний россиянин записался на лечение зубов, и вмешательство должно было проходить под общей анестезией. Стоматологи ввели пациента в медикаментозный сон, но в какой-то момент заметили, что жизненные показатели стали падать. Врачи попытались его реанимировать, но он умер прямо в стоматологическом кресле.

Ранее россиянка много лет жила с огромной иглой в зубе.