В Подмосковье мужчина умер в стоматологии после введения анестезии

Житель Подмосковья скончался после того, как пришел в стоматологию. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

Инцидент произошел в клинике на Станционной улице. По данным источника, 40-летний россиянин записался на лечение зубов, и вмешательство должно было проходить под общей анестезией.

Стоматологи ввели пациента в медикаментозный сон, но в какой-то момент заметили, что жизненные показатели стали падать.

«Врачи попытались его реанимировать, но он умер прямо в стоматологическом кресле», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках закона за подобное грозит до шести лет лишения свободы.

Специалисты уже опросили работников медучреждения. Помимо этого, они изъяли шприцы и ампулы, которые направили на экспертизу.

Ранее в Твери девочка умерла после наркоза в кабинете стоматолога.