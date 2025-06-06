Мужчина выиграл в лотерею $40 млн и спустя 25 дней умер на приеме у стоматолога

Выигравший в лотерею $40 млн бразилец спустя пять дней пришел к стоматологу и умер во время лечения, пишет Ultimo Segundo.

В Куйабе, штат Мату-Гросу, 73-летний пациент Антонио Лопес де Сикейра умер во время стоматологической операции. За 25 дней до этого мужчина выиграл в лотерею Mega-Sena более около $40 млн, став широко известным как «миллионер из деревни».

Согласно следственным данным, врач нарушил профессиональные стандарты и не оказал должного медицинского сопровождения пациенту. Во время процедуры у мужчины случилась остановка дыхания и сердца, что впоследствии привело к летальному исходу.

Полиция установила, что были допущены серьезные ошибки: отсутствовало постоянное наблюдение за жизненными показателями пациента, а также была использована слишком большая доза анестетика, несмотря на то, что у пациента имелись хронические заболевания — диабет, гипертония и проблемы с сердцем.

Кроме того, было отмечено, что клиника не была оснащена базовым оборудованием для оказания экстренной помощи — в частности, там не оказалось дефибриллятора и других необходимых инструментов. Ухудшение состояния пациента началось еще в зале ожидания после операции, но он не получил своевременной помощи.

Также отмечается, что следствие не нашло связи между выигрышем Антонио и последующей трагедией — смерть произошла в результате медицинской халатности, а не по другим обстоятельствам.

Ранее пара выиграла $2 млн, отметив годовщину свадьбы.