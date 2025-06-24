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Житель Саратовской области пострадал в результате атаки БПЛА

Бусаргин: над районами Саратовской области сбиты БПЛА, пострадал один человек
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Над несколькими районами Саратовской области уничтожены беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента пострадал один человек. Медики оказывают ему помощь.

На местах падения обломков дронов работают оперативные службы, добавил глава региона.

По данным Минобороны РФ, в период с 13:00 до 16:05 мск российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над Воронежской областью, пять — над Ульяновской, два — над Пензенской, два — над Курской и по одному беспилотнику — над Белгородской и Саратовской областями.

В ночь на вторник беспилотник Вооруженных сил Украины повредил многоэтажный жилой дом в Красногорске Московской области. В одной из квартир начался пожар. Следственный комитет России начал расследование.

Ранее на Западе заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты «Сапсан».

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Атаки БПЛА на Россию
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