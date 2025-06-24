В Ульяновской области отразили атаку беспилотников

Атака вражеских беспилотников отражена в двух сельских районах Ульяновской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

«В Ульяновской области отражены атаки вражеских БПЛА на территории двух сельских районов», — написал он.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, повреждений имущества также не было зафиксировано. В настоящее время на месте падения обломков работают спецслужбы, отметил губернатор.

Русских призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам информации.

По данным Минобороны РФ, в период с 13:00 до 16:05 мск российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа: семь — над Воронежской областью, пять — над Ульяновской, два — над Пензенской, два — над Курской и по одному беспилотнику — над Белгородской и Саратовской областями.

До этого было опубликовано видео дуэли российского дрона с беспилотником «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины. Вражеский БПЛА был обнаружен российскими военными в Херсонской области. Оператор БПЛА оценил обстановку и решил атаковать украинский беспилотный летательный аппарат. После этого российский дрон зашел на удобную траекторию и протаранил беспилотник противника.

Ранее на Западе заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты «Сапсан».