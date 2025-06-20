Публициста Бориса Стомахина признали иноагентом

Борис Стомахин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство юстиции РФ внесло изменения в перечень иностранных агентов, включив в него ряд физических и юридических лиц. Об этом говорится на сайте ведомства.

В обновленный список вошли: публицист Борис Стомахин, бывший депутат Николай Бобринский, хирург Александр Ванюков, правозащитница Анастасия Гарина, драматург Артур Соломонов, активист Александр Хмелев, аналитик Иван Шукшин, а также медиапроект «Горби медиа».

Как сообщает ведомство, данные лица распространяли материалы, созданные иностранными агентами, и недостоверную информацию о политике российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативное отношение к российской армии.

По состоянию на 20 июня, в реестре иностранных агентов значатся 1020 физических и юридических лиц (включая тех, кто ранее был исключен из списка).

До этого Минюст признал иноагентом первого министра иностранных дел РФ Андрея Козырева — он возглавлял МИД в 1990–1996 годах, а также был членом Совбеза и депутатом Госдумы. С 2012-года политик живет в Майами.

Ранее Захарова обратилась к иноагентам и уехавшим из России артистам.