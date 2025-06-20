Публициста Бориса Стомахина признали иноагентом

Министерство юстиции РФ внесло изменения в перечень иностранных агентов, включив в него ряд физических и юридических лиц. Об этом говорится на сайте ведомства.
В обновленный список вошли: публицист Борис Стомахин, бывший депутат Николай Бобринский, хирург Александр Ванюков, правозащитница Анастасия Гарина, драматург Артур Соломонов, активист Александр Хмелев, аналитик Иван Шукшин, а также медиапроект «Горби медиа».
Как сообщает ведомство, данные лица распространяли материалы, созданные иностранными агентами, и недостоверную информацию о политике российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативное отношение к российской армии.
По состоянию на 20 июня, в реестре иностранных агентов значатся 1020 физических и юридических лиц (включая тех, кто ранее был исключен из списка).
До этого Минюст признал иноагентом первого министра иностранных дел РФ Андрея Козырева — он возглавлял МИД в 1990–1996 годах, а также был членом Совбеза и депутатом Госдумы. С 2012-года политик живет в Майами.
Ранее Захарова обратилась к иноагентам и уехавшим из России артистам.