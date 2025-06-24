Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Принятый закон также переносит срок предоставления платежных документов-квитанций — с 1-го на 5-е число месяца.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов объяснял РИА Новости принятие этого закона созданием более комфортной финансовой ситуации для россиян. Дело в том, что многим в стране зарплаты приходят не 10-го, а 15-го числа, что может привести к просрочкам оплаты квитанции. Теперь такой проблемы не будет.

До этого Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ), назвав ее ударом по карману россиян.

В России с 1 января 2025 года выросли пени за просрочку оплаты ЖКУ.

Ранее эксперт назвал минусы переноса срока оплаты коммуналки.