Эксперт назвал минусы переноса срока оплаты коммуналки

В России хотят перенести крайний срок оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число последующего месяца. В целом это будет удобнее для тех, кто к этому моменту как раз получает зарплату, однако минусы у этой идеи тоже есть, рассказал RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Отметим, что сегодня в России можно инициировать списание долгов за услуги ЖКХ благодаря процедуре банкротства. Как сообщил газете «Известия» руководитель компании «Панфилов и партнеры» адвокат Алексей Панфилов, сделать это можно при условии, если задолженность выше 500 тыс. рублей, а доход должника не обеспечивает возможность ее своевременного погашения в течение трех месяцев.

Что касается изменения даты крайнего срока оплаты ЖКУ, то это поможет многим россиянам, которые получают зарплату 10 числа. Они будут реже попадать в ситуации, когда не успевают оплатить квитанции и сталкиваются со штрафами. При этом у управляющих компаний (УК) будет больше времени на то, чтобы подготовить квитанции, а значит, ошибаться в расчетах они будут реже, считает Бондарь.

Но минусы у этой инициативы тоже есть – УК и ресурсоснабжающие организации (РСО) начнут получать средства позже, а значит, время на проверку платежей сократится, предупредил эксперт.

«Кто-то может решить, что раз срок сдвинули, то можно и подольше тянуть с оплатой, — и в итоге задолженности вырастут. И главное — сами тарифы от этого не уменьшатся, просто дадут пять лишних дней на оплату», — пояснил он.

Таким образом, реализация инициативы поможет гражданам, но затруднит работу УК и РСО. Если решение будет принято, то необходимо параллельно ужесточить контроль за начислениями и тарифами, заключил специалист.

Напомним, накануне комитет Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что доработанный профильным комитетом ко второму чтению законопроект предполагает изменение крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца. По словам собеседника агентства, новая схема оплаты услуг ЖКХ позволит избежать начисления штрафов за их несвоевременную оплату. Другой поправкой планируется перенос срока предоставления платежных документов с «до первого числа месяца» на «до пятого числа месяца» — по мнению депутата, это также позволит выделить дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям.

Ранее россиянам напомнили о двузначном росте тарифов за коммуналку.