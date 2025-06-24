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«Кому-то показалось»: в Госдуме опровергли, что Терешкова почувствовала себя плохо на заседании

Депутат Саралиев опроверг данные о плохом самочувствии Терешковой на заседании Госдумы
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутат Шамсаил Саралиев в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию СМИ о том, что Валентине Терешковой стало плохо во время заседания Госдумы. По словам парламентария, она наклонилась, чтобы переговорить с коллегой, а «кому-то показалось», что 88-летняя депутат нехорошо себя чувствует.

«Я присутствовал на пленарном заседании сегодня и все видел. Мы с Валентиной Владимировной сидим рядом в зале пленарных заседаний. Ей не стало плохо — Валентина Владимировна отвлеклась, когда депутат что-то ей сказал, она остановилась, наклонилась, они переговорили и она ушла. Это все было прямо передо мной. Непонятно, почему об этом пишут сейчас СМИ. Кому-то показалось, может быть, что Валентине Владимировне стало плохо. Все нормально, слава богу, все хорошо. Мы все Валентину Владимировну очень любим и уважаем», — сказал он.

До этого руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев во время своего выступления на заседании обратил внимание, что Валентине Терешковой стало плохо. Во время прямой трансляции на сайте «Дума ТВ» он с извинениями прервал свое выступление.

«Извиняюсь, Валентине Владимировне плохо», — заявил он.

После инцидента ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме писал, что Терешкова чувствует себя хорошо и продолжает работу. По данным агентства, женщине не потребовалась медицинская помощь.

Журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале сообщил, что депутата вывели из зала и оказали ей медицинскую помощь. Официального комментария от Терешковой по поводу ее состояния не поступало.

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта Валентине Терешковой.

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