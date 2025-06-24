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Картаполов рассказал о состоянии Терешковой

Картаполов: у Терешковой все хорошо, она здорова
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы (ГД) по обороне Андрей Картаполов рассказал, что у депутата и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой все хорошо, она здорова. Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается здоровья Валентины Владимировны Терешковой - не дождутся те, кто хочет, чтобы оно пошатнулось. Она наша гордость, народная любимица... Мы никому не дадим ее в обиду и никому не дадим подорвать ее здоровье, у нее все хорошо... Я сижу рядом с ней, вот через проход... она абсолютно здорова»‎, — сказал Картаполов.

Ранее председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала штатной ситуацией вывод Терешковой помощниками. По ее словам, это обычная практика.

До этого сообщалось, что Терешковой стало плохо. После инцидента ТАСС со ссылкой на источник в ГД писал, что Терешкова чувствует себя хорошо и продолжает работу. По данным агентства, женщине не потребовалась медицинская помощь.

При этом журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале писал, что депутата вывели из зала и оказали ей медицинскую помощь.

Официального комментария от Терешковой по поводу ее состояния не поступало.

Ранее Путин поздравил Терешкову с днем рождения.

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