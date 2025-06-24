В Совфеде допустили, что конфликт Ирана и Израиля мог обернуться мировой войной

Сенатор Климов: конфликт Израиля и Ирана мог привести к третьей мировой войне

Перемирие между Ираном и Израилем — попытка «разминировать ситуацию», которая могла обернуться третьей мировой войной. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Вопрос не в том, кто оказался слабым, а кто сильным. Это не телевизионное шоу, все гораздо серьезнее. <...> Положение требовало политической воли со всех сторон. Россия приложила немало усилий, чтобы повернуть конфликт в мирное русло. Если все эти сигналы о прекращении огня действительно реализуются, это очень хорошо», — сказал сенатор.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Президент США Дональд Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

Утром 24 июня Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Ранее в Совфеде усомнились, что США справятся с ситуацией на Ближнем Востоке без России.