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В Совфеде усомнились, что США справятся с ситуацией на Ближнем Востоке без России

Сенатор Джабаров: США вряд ли стабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке без РФ
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поприветствовал перемирие между Израилем и Ираном, однако заметил, что без участия России США вряд ли удастся стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке. В беседе с «Газетой.Ru» он уточнил, что Москва заинтересована в мире между Израилем и Ираном.

В то же время парламентарий усомнился, что конфликтующим сторонам удастся поддерживать «нормальные отношения». Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, в них «больше желаемого, чем действительного, указал Джабаров.

«Нам в любом случае хотелось бы, чтобы на Ближнем Востоке не было новых очагов боевых действий, потому что это всегда дестабилизирует ситуацию. И я думаю, что без участия России американцам будет очень тяжело уравновесить позиции игроков, которые там есть», — сказал сенатор.

Он напомнил, что Москва и Вашингтон некогда успешно прилагали усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Однако позже Россия ушла из региона, и у американцев не все стало получаться, отметил политик. Если США заинтересованы в развитии мирного процесса, нужно подключать Россию, констатировал Джабаров.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в Кремле оценили перемирие между Израилем и Ираном.

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