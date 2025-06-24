В Волгоградской области сообщили о проблемах в работе мобильного интернета

Власти Волгограда предупредили о перебоях с интернетом в целях безопасности

Проблемы в работе мобильного интернета в Волгоградской области связаны с мерами обеспечения безопасности и носят временный характер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

«Как и в других регионах России, в Волгоградской области возможен перебой в работе мобильного интернета. Данные меры связаны с вопросами обеспечения комплексной безопасности. При этом они носят временный характер и, как правило, касаются отдельных территорий», — говорится в сообщении.

Представители администрации призвали жителей региона отнестись к ограничениям с пониманием.

До этого правительство Приморского края подтвердило введение периодических отключений мобильного интернета на территории региона в рамках мер безопасности. При этом голосовая связь и SMS остаются полностью доступными для жителей.

В министерстве цифрового развития края уточнили, что проводной интернет, Wi-Fi-соединения и банковский эквайринг не затрагиваются ограничениями.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что сообщения о предстоящем отключении интернета относятся к информации, регулируемой законом о государственной тайне.

Ранее россиянам объяснили, как нужно подготовиться к отключению мобильного интернета.