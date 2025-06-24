На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгоградской области сообщили о проблемах в работе мобильного интернета

Власти Волгограда предупредили о перебоях с интернетом в целях безопасности
close
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Проблемы в работе мобильного интернета в Волгоградской области связаны с мерами обеспечения безопасности и носят временный характер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

«Как и в других регионах России, в Волгоградской области возможен перебой в работе мобильного интернета. Данные меры связаны с вопросами обеспечения комплексной безопасности. При этом они носят временный характер и, как правило, касаются отдельных территорий», — говорится в сообщении.

Представители администрации призвали жителей региона отнестись к ограничениям с пониманием.

До этого правительство Приморского края подтвердило введение периодических отключений мобильного интернета на территории региона в рамках мер безопасности. При этом голосовая связь и SMS остаются полностью доступными для жителей.

В министерстве цифрового развития края уточнили, что проводной интернет, Wi-Fi-соединения и банковский эквайринг не затрагиваются ограничениями.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что сообщения о предстоящем отключении интернета относятся к информации, регулируемой законом о государственной тайне.

Ранее россиянам объяснили, как нужно подготовиться к отключению мобильного интернета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами